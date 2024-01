Il Pd Ogliastra ha ufficializzato i suoi candidati in vista delle prossime elezioni regionali.

Sono Salvatore Corrias, 50 anni, di Baunei, consigliere regionale uscente, e Marzia Mameli (55), originaria di Bari Sardo ma residente a Tortolì.

La fumata bianca sulle candidature (quella di Corrias era ampiamente attesa) è avvenuta al termine della direzione regionale Dem. Decisione unanime.

Corrias, docente di scuola secondaria, già sindaco di Baunei per due mandati, è l’unica espressione ogliastrina nell’aula del Consiglio regionale.

Mameli, assistente sociale che ha lavorato nei Comuni di Loceri, Cardedu, Urzulei, Tertenia, Bari Sardo e in ultimo Tortolì, dove tuttora lavora anche come coordinatrice del Plus Ogliastra. Ha ricoperto l’incarico di assessore comunale a Bari Sardo con delega alle Politiche sociali e turismo dal 1995 al 1998. Dal 2017 allo scorso novembre ha ricoperto l’incarico di giudice onorario al Tribunale per i minori di Cagliari.

