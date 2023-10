In attesa di decisioni previste a breve, in entrambi gli schieramenti i possibili candidati alla presidenza si misurano con i potenziali elettori. L’ha fatto Christian Solinas una settimana fa alla Fiera di Cagliari dove è riuscito a riunire circa duemila persone per la convention del Psd’Az. Domani tocca al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, protagonista di un incontro pubblico al Lido di Cagliari. All’evento – già previsto quasi un mese fa, poi slittato per la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano – parteciperanno parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti di Fratelli d’Italia, nonché la ministra del Lavoro Marina Calderone e l’assessore all’Ambiente Marco Porcu.

In chiusura dovrebbe collegarsi anche la leader del partito Giorgia Meloni. Quella in programma al Lido rientra nel ciclo di manifestazioni promosse nell’Isola e nelle altre Regioni per illustrare le cose fatte in un anno di Governo.

La presenza di Truzzu, non solo domani ma anche nelle altre date, è significativa e fa il paio con gli ultimi sviluppi del tavolo romano dove Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli hanno fatto proprio il nome del primo cittadino quale candidato scelto da FdI per le regionali del 2024. L’appuntamento è alle 9.

Introduce e coordina la senatrice e coordinatrice regionale del partito Antonella Zedda. I parlamentari Giovanni Satta, Barbara Polo, Francesco Mura e Gianni Lampis raccconteranno il primo anno di legislatura. A seguire, un’intervista al presidente della commissione Trasporti alla Camera Salvatore Deidda. Subito dopo, Truzzu dialogherà con la ministra Calderone. Infine, intorno alle 11, il video collegamento con la premier. «L’Italia vincente: un anno di Governo, un anno di risultati», si legge nella locandina dell’evento.

Roberto Murgia

© Riproduzione riservata