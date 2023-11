È in corso la presentazione di Alessandra Todde, candidata del centrosinistra alle regionali sarde del 2024, appoggiata da 12 liste.

Ingegnere nuorese, deputata ed ex sottosegretaria del M5S, nel 2015 è stata premiata come migliore donna imprenditrice. «Spero di rilanciare la Sardegna: ma conta il noi», dichiara, facendo capire che è già al lavoro per ricomporre la rottura che si è creata nel centrosinistra in seguito alla sua investitura.

«Voglio riconoscere il lavoro gigantesco fatto dalla coalizione, non era scontato arrivare fino in fondo, ci siamo dati delle regole e le abbiamo rispettate», premette. Ma ora, dopo il confronto, che è stato anche «aspro e duro», «la porta deve rimanere aperta, le parole d’ordine sono inclusione, noi e squadra».

«Il nostro avversario – avverte la Todde – è il centrodestra e non possiamo fargli regali. E quindi a partire da subito compito mio e di tutta la coalizione è riprendere il nodo con chi non è stato convinto, con chi pensa che ci possano essere altre alternative. Non possiamo fare questo regalo al centrodestra».

