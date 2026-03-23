Circa sei punti percentuali separano il dato nazionale (58.9%) dal dato dell’affluenza in Sardegna per il referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo.

Nell’Isola è andato alle urne il 52,8% degli oltre 1,3 milioni di elettori iscritti al voto.

Ecco le percentuali regionali di affluenza provincia per provincia (Sassari quella con i numeri più alti, la Gallura quella con la percentuale inferiore): 

  • Cagliari 54,21%
  • Gallura 49,20%
  • Medio Campidano 51,27%
  • Nuoro 53,01%
  • Ogliastra 52,42%
  • Oristano 50,97%
  • Sassari 54,20%
  • Sulcis Iglesiente 51,53%

(Unioneonline)

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