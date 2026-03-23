i numeri
23 marzo 2026 alle 16:21aggiornato il 23 marzo 2026 alle 16:46
Referendum, l’affluenza nell’Isola: percentuali più alte a Cagliari e Sassari, Gallura sotto il 50%La partecipazione al voto sulla riforma della Giustizia nell’Isola al 52%, sei punti sotto la media nazionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Circa sei punti percentuali separano il dato nazionale (58.9%) dal dato dell’affluenza in Sardegna per il referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo.
Nell’Isola è andato alle urne il 52,8% degli oltre 1,3 milioni di elettori iscritti al voto.
Ecco le percentuali regionali di affluenza provincia per provincia (Sassari quella con i numeri più alti, la Gallura quella con la percentuale inferiore):
- Cagliari 54,21%
- Gallura 49,20%
- Medio Campidano 51,27%
- Nuoro 53,01%
- Ogliastra 52,42%
- Oristano 50,97%
- Sassari 54,20%
- Sulcis Iglesiente 51,53%
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata