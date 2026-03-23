In Sardegna la vittoria del No è ancora più ampia. I sardi hanno bocciato la riforma del Governo Meloni, che ha incassato una sonora sconfitta nell’Isola.

Alle urne si è recato il 52,8% dei sardi, il No ha vinto con un risultato vicino al 60%: per la precisione 59,4% contro il 40,6% del Sì.

Risultato che ricalca quello della provincia di Cagliari (59,15%). Il No trionfa con percentuali enormi nel Nuorese (64,5%). Anche nella provincia di Sassari (61,5%) e nel Medio Campidano (63,7%) il No supera il 60%. Nell’Oristanese il fronte dell’opposizione prevale con il 57%, nel Sulcis con il 59,2%. Solo in Gallura si registra un testa a testa, dove a prevalere è comunque il No con il 50,77%.

Il voto nelle città: a Cagliari No sopra il 61%, a Oristano al 57,7%, a Nuoro al 69,4%, a Sassari al 63,7%, a Olbia al 52,5%.

«La Costituzione è salva e resta il faro del nostro agire. Orgogliosa del grande risultato raggiunto in Sardegna», dichiara la presidente della Regione, Alessandra Todde, commentando i risultati del referendum.

«Il fatto che tante cittadine e tanti cittadini abbiano partecipato al voto è sempre un elemento positivo per la nostra democrazia. Le italiane e gli italiani dimostrano, con la vittoria del No, di avere a cuore la Costituzione», ha dichiarato invece il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

(Unioneonline/L)

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