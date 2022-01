E’ il giorno della verità sul Quirinale. Secondo diversi osservatori, compresi due protagonisti della trattativa come Enrico Letta e Matteo Renzi, prima di domani il Presidente della Repubblica non sarà eletto.

Ma è il giorno della verità almeno a livello di trattative dei partiti per una convergenza su un nome condiviso, che non spacchi la maggioranza che sostiene Draghi e neanche il centrodestra, con Giorgia Meloni che già ieri si è defilata dagli alleati votando Crosetto e non scheda bianca.

E’ anche la giornata della prima votazione in cui il quorum si abbassa e basta la maggioranza assoluta – 505 voti – per elegge il successore di Sergio Mattarella.

La cronaca della quarta giornata

Ore 10.50 – Letta: “No a vincitori e vinti, sì al dialogo”

"In questo Parlamento in cui non c'è una maggioranza di centrodestra o di centrosinistra perché si riesca ad eleggere come tutti noi vogliamo e come i cittadini italiani vogliono un presidente della Repubblica o una presidente della Repubblica c'è bisogno che non ci sia nessuno vincitore o dei vinti, bisogna che tutti si concorra a una soluzione senza vincitori e vinti, se non si esce da questa logica credo che non ci si riuscirà".

Ore 10.35 – M5S, Pd e LeU annunciano scheda bianca

M5s, Pd e Leu oggi voteranno scheda bianca nel quarto scrutinio per l'elezione del capo dello Stato. Lo si apprende dal vertice di centrosinistra. Si va dunque verso la quarta fumata nera.

Ore 10.30 – Il centrodestra annuncia l’astensione

"Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni - e convergere per dare all'Italia un nuovo presidente della Repubblica - la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensionenel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di

procedere domani con la doppia votazione". Così in una nota comune del centrodestra.

Ore 10.20 – Al via vertice Pd-M5S-LeU

Pd, M5S e Leu tornano a vedersi prima dell'inizio della quarta giornata di voto per il presidente della Repubblica. All’incontro partecipano i leader con i capigruppo.

Ore 10 – Conte: “M5S cambia posizione? Fesserie...”

"Il M5S cambia posizione? E' male informato, il Movimento dall'inizio ha una posizione lineare: i nomi che abbiamo fatto al tavolo sono super partes e sono sempre gli stessi, ovviamente siamo disponibili a valutare anche gli altri. Quindi non dite fesserie che cambiamo posizione... La nostra posizione è sempre la stessa". Così il leader M5S Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti fuori Montecitorio.

Ore 9.40 – Italia Viva vota scheda bianca

Iv voterà oggi scheda bianca alla quarta votazione. E' quanto si apprende da fonti del partito.

Ore 9.10 – Parte il vertice del centrodestra

Al via il vertice dei leader del centrodestra negli uffici del gruppo della Lega a Montecitorio. Presenti alla riunione il leader della Lega, Matteo Salvini, il Presidente di Fdi Giorgia Meloni, il coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani, il leader di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, Antonio De Poli e Lorenzo Cesa dell'Udc, Giovanni Toti e Luigi Brugnaro per Coraggio Italia.

Ore 8.55 – Salvini: “Casini nome della sinistra”

"Casini? E' una proposta della sinistra, è stato eletto con il Pd". Così il leader della Lega, Matteo Salvini. Ma è stato eletto in passato anche con voi, chiedono i cronisti. E Salvini: "Appunto...".

Ore 8.50 – Salvini: “Draghi resti a Chigi”

"Io continuo a lavorare a una proposta di centrodestra. Draghi resti a Palazzo Chigi, no a giochini con il premier". Lo ha detto Matteo Salvini arrivando a Montecitorio per il vertice di centrodestra.

Ore 8.45 – Renzi: “Credo si chiuderà domani

"Credo che non si si chiuderà oggi, credo si chiuderà domani. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli. Oggi sarà un'altra giornata di tempo perso. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Radio Leopolda, aggiungendo che "questa è una liturgia che andava bene negli anni '40 e '50".

Ore 8 – Marcucci (Pd): “Casini punto d’incontro possibile”

"Casini è sicuramente un punto di incontro possibile. Sappiamo dalla prima votazione che serve un nome super partes che garantisca l'unità nazionale". Così il senatore Pd Andrea Marcucci in collegamento con Omnibus su la 7.

