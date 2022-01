"Questi sono stati due anni difficili per il Covid ma il Parlamento è sempre rimasto aperto e sarà così anche per l'elezione del Presidente della Repubblica". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, annunciato che sono stati approntati protocolli di sicurezza in vista del voto per l’elezione del presidente della Repubblica, che avrà inizio con prima convocazione il prossimo 24 gennaio.

“Ci sarà una votazione al giorno – ha spiegato Fico, ospite in Rai di “Mezzora in più” – una scansione del voto che potrebbe essere cambiata nella capigruppo congiunta ma in linea di massima già si sa che sarà così. Certo allunga un po' i tempi", ma per l'elezione del nuovo capo dello Stato "ogni votazione è buona”.

“Arrivare al 3 febbraio, dunque alla scadenza esatta del mandato di Sergio Mattarella – ha sottolineato Fico – sarebbe un po' sui generis. Ma io sono fiducioso che il successore venga eletto prima, perché ci sono tante votazioni e si vota a oltranza", anche il sabato e la domenica.

Il presidente della Camera ha anche parlato della situazione dei parlamentari positivi al Covid (una trentina alla Camera, meno di 10 al Senato): “In questo momento a norma di legge non possono votare: abbiamo avuto una conferenza dei capigruppo dove è stato sollevato questo problema e ne abbiamo una anche domani. L' istruttoria continua. Ma questa decisione non comporta alcuna violazione della procedura né costituzionale".

"In questo momento di emergenza sanitaria conclamata -

ha aggiunto Fico - non dobbiamo dare messaggi sbagliati alla

cittadinanza, fermo restando che ne discuteremo ancora".

Come si vota per eleggere il Capo dello Stato: VIDEO

