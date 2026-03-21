Si è svolto stamattina l’incontro tra il sindaco di Quartu Graziano Milia e il Consigliere comunale Francesco Piludu, che segna l’avvio di una nuova fase del percorso civico della città.

L’incontro arriva dopo che, nei giorni scorsi, i gruppi "Cambiamo Quartu" e "Rinascita Quartu" hanno ratificato il percorso comune, dando vita a un patto politico e civico in vista delle elezioni comunali del 7 e 8 giugno 2026.

Una scelta che si inserisce simbolicamente in una nuova stagione: un passaggio che guarda al futuro della città con spirito costruttivo, responsabilità e volontà di mettere insieme energie, esperienze e persone.

«Cambiamo Quartu rappresenta una realtà importante della città - ha dichiarato il sindaco Graziano Milia –. In questi anni ha costruito presenza, relazioni e capacità di proposta, contribuendo in modo significativo al progetto civico più ampio che ha rimesso al centro Quartu e i suoi cittadini. Questo patto riconosce pienamente quel percorso e lo inserisce dentro una visione condivisa, che punta a rafforzare la capacità di dare risposte concrete alla città».

Per Francesco Piludu si tratta di un passaggio naturale e coerente con il lavoro svolto: «Abbiamo scelto di fare un passo avanti, mettendoci in gioco ancora di più dentro un percorso che guarda al futuro di Quartu. È una scelta che nasce da confronto e condivisione, con l’idea di mettere insieme energie, esperienze e persone per dare alla città più forza, più qualità e nuove opportunità».

In un comunicato si legge che «il patto si fonda su una visione comune che mette al centro i temi concreti della città: la qualità dei quartieri, la rigenerazione urbana, la tutela del territorio, il ruolo dell’associazionismo e dello sport, la coesione sociale e la capacità di cogliere nuove opportunità di sviluppo. L’obiettivo condiviso è quello di accompagnare Quartu in una nuova fase, costruendo basi solide per il futuro e valorizzando il contributo di tutte le energie civiche della città. Un percorso che si apre nel segno della Primavera e che guarda avanti con fiducia: insieme, un passo avanti per Quartu».

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