L’ultima battaglia l’ha combattuta sino all’ultimo, ma quel brutto male che all’improvviso è arrivato poco più di un anno fa alla fine se l’è portato via.

Il consigliere comunale del Pd Marco Piras è morto oggi all’età di 53 anni dopo mesi di lotta contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il suo carattere combattivo, nella vita privata e lavorativa - era maresciallo dell’Aeronautica militare - così come nella politica. Un battagliero di natura, caratteristica che lo ha portato a ricoprire il ruolo di capogruppo dei dem nella scorsa consiliatura, riconfermato poi nell’attuale amministrazione anche se per poco tempo.

Assente da mesi dall’aula di via Porcu, era stato eletto anche presidente della commissione Toponomastica, con tante proposte annunciate dopo la sua nomina che purtroppo non è riuscito a portare avanti a causa delle sue condizioni di salute che sono peggiorate giorno dopo giorno.

“Sono senza parole”, il commento del sindaco Graziano Milia, uno dei primi a sapere della notizia della morte del consigliere Piras. “E’ un grande dolore non solo per la sua famiglia ma per tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le grandi doti umane e intellettuali. La stessa dignità – sottolinea Milia – con la quale ha affrontato la sua terribile malattia testimonia il carattere di un uomo forte e generoso. Lascia un grande vuoto, ci mancherà tanto”.

“Se ne va un amico e fratello, prima ancora che un compagno di battaglie politiche”, le parole del collega di partito Francesco Piludu, che Marco Piras aveva sostenuto nella candidatura a sindaco a fine 2020. E tanti sono i commenti di cordoglio e ricordi postati sui social da esponenti della politica locale, amici e colleghi.

