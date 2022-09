"Sono giorni determinanti per la campagna elettorale in Sardegna perché la sfida sui collegi uninominali si gioca per pochi voti". Così, da Quartu Sant'Elena, il ministro della Cultura Dario Franceschini (Pd).

"Nell'Isola - ha spiegato Franceschini - il Pd fa una battaglia forte sul fronte dell'insularità. In particolare noi crediamo che si debba investire sulla cultura e sul turismo, non solo sulla stagione legata al mare, ma anche sulle bellezze storiche, archeologiche e artistiche che possono allungare la stagione turistica e portare crescita economica tutto l'anno".

Si tratta, ha fatto notare il ministro, "di un fenomeno che si sta già verificando: questo settembre ha numeri che assomigliano a quelli di agosto".

Per valorizzare il patrimonio artistico regionale, ha concluso, "serve la collaborazione tra livelli istituzionali, soprattutto ci deve essere l'impegno al recupero e alla tutela del patrimonio".

(Unioneonline/v.l.)

