“Un gruppo coeso e affiatato che, in continuità con l'amministrazione uscente, intende sviluppare un'idea di Muros moderna, sempre più improntata a soddisfare le reali esigenze di tutta la cittadinanza”.

Usa queste parole l'attuale sindaco di Muros, Federico Tolu, a capo della lista civica Progetto Muros, che ha deciso di ripresentarsi alle prossime elezioni comunali.

“Tanti sono i risultati che abbiamo raggiunto, frutto di una forte coesione di gruppo che dimostra come la perseveranza in un grande obiettivo, porti sempre a dei buoni risultati – queste le parole di Tolu -. Abbiamo senz’altro molta strada ancora da fare e ci riporremo quindi nel segno della continuità, per fare in modo che i numerosi progetti avviati vedano la luce e, nel contempo, puntare sui numerosi altri punti del programma elettorale che stiamo predisponendo. Da marzo 2020 ad oggi la sfida di amministrare al meglio il nostro paese è stata ancora più complicata a causa dell’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova tutti noi in termini economici, sociali e culturali”.

La lista sarà composta anche da Manuel Dessole, Delia Guastamacchia, Vittoria Merella, Davide Milia, Marco Pinna, Nicoletta Pinna, Roberta Pinna, Gianluca Porqueddu e Ornella Quadu.

