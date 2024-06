Al via il primo confronto nel centrodestra convocato nella sede di Fratelli d’Italia a Oristano per fare il punto sulle ultime amministrative. O meglio, ha dichiarato la coordinatrice di FdI Antonella Zedda prima di cominciare, sulla «sonora sconfitta» rimediata dalla coalizione nelle città più importanti.

Al tavolo non sono presenti il Psd’Az e Alleanza Sardegna. Nel primo caso, ha spiegato anche stamattina il segretario Christian Solinas, «ho scritto a Pietro (Pittalis, il segretario e deputato di FI che ha proposto la riunione di oggi ndr.) ponendo una domanda semplice con l’intento di fare qualcosa di utile per costruire un progetto alternativo all’attuale governo dell’Isola: con chi dovremmo fare l’analisi del voto, con soggetti politici, o singole persone che alle ultime amministrative erano schierate, chi col Campo largo e chi col gruppo civico, chi un po’ qua e un po’ là, credo che i cittadini di Alghero, Sassari e dell’intera Sardegna non capirebbero le immagini di un tavolo al quale siedono assieme persone che hanno fatto percorsi diversi e stanno trasformando quell’idea politica e quella formula di governo che fino a qualche tempo fa aveva in mano la Regione e alcuni centri dell’Isola in una sorta di grande albergo a ore ad assetti variabili».

Quanto ad Alleanza Sardegna, ha spiegato il capogruppo Franco Mula, «non sappiamo chi ha organizzato questo vertice, in ogni caso avrebbero dovuto sentirci per capire su cosa discutere, cosa c’è all’ordine del giorno». D’altra parte «Alleanza Sardegna ha una storia sua, ha fatto il suo dovere e ha portato un ottimo risultato per l’economia del centrodestra».

Secondo Antonella Zedda «oggi i partiti si incontrano per ripartire e fare un’opposizione seria e concreta sui temi e vigilare sull’operato di questa Giunta».

AL tavolo anche il capogruppo di FdI Paolo Truzzu, Pietro Pittalis e Angelo Cocciu per Forza Italia, Aldo Salaris per i Riformatori, Michele Pais, Michele Ennas e Alessandro Sorgia per la Lega, Stefano Tunis e Antonello Peru per Sardegna al centro 20Venti, Roberto Sorcinelli del Pli.

