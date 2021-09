La Commissione giustizia della Camera ha esaminato il testo base della legge che consente la coltivazione domestica della cannabis col limite di quattro piantine femmine.

Pd, M5s, Leu e Più Europa hanno votato a favore del provvedimento, ma la maggioranza si è spaccata, il centrodestra è apertamente contrario e Italia Viva si è astenuta. Il testo prevede che sia consentita "a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto".

"La coltivazione in casa di canapa – ha detto Mario Perantoni, dei 5 Stelle - è fondamentale per i malati che ne devono fare uso terapeutico, e che spesso non la trovano disponibile, oltre che per combattere lo spaccio e il conseguente sottobosco criminale".

(Unioneonline/s.s.)

***

VIDEO:

Verso la depenalizzazione

© Riproduzione riservata