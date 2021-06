Cambio in maggioranza consiliare nel Comune di Porto Torres. La consigliera comunale del movimento Progetto Turritano, Anna Rita Cirotto ha protocollato questa mattina le dimissioni.

"Ho assunto questa scelta per motivi strettamente personali - dichiara Cirotto - e confermo il pieno sostegno al sindaco Mulas e all'intera maggioranza. Intendo proseguire il mio impegno politico nel gruppo di Progetto Turritano, che ha sviluppato in questi anni una strategia civica di grande sensibilità e concretezza, rendendomi disponibile a ricoprire un ruolo dirigenziale all'interno del movimento".

Un ringraziamento per l'impegno svolto in questi mesi è arrivato dal capogruppo Gavino Ruiu: "Il lavoro di Anna Rita Cirotto è stato caratterizzato da una forte attenzione verso i temi sociali e i problemi giovanili. Ha dimostrato sempre grande passione e disponibilità a mettersi in gioco. Comprendiamo e rispettiamo le motivazioni profonde della sua decisione e siamo certi che continuerà a dare un contributo importante nella gestione del nostro gruppo politico".

Al posto di Cirotto entrerà in consiglio la prima dei non eletti di Progetto Turritano, Anna Laura Frassetto, docente di Matematica.

© Riproduzione riservata