Porcu lancia la sua sfida: «Coalizione del coraggio per governare Quartu»Il candidato sindaco del centrodestra presenta programma e coalizione per la sfida a Graziano Milia
Il candidato sindaco del centrodestra Marco Porcu, avvocato ed ex assessore regionale all'Ambiente, ha presentato questa mattina al Poetto il suo programma per Quartu.
Una Quartu che guarda al futuro senza più cittadini di serie A e serie B, dice, ma con una unione netta tra il centro urbano e le periferie.
Le liste che lo appoggiano nella sfida a Graziano Milia sono 12: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Riformatori, Sardegna al Centro 2020, Alleanza Sardegna, Sardegna forte, Movimento per Quartu, Centro-destra per Flumini, Liberali sardi autonomisti e due liste civiche (Terra e Tradizione e futuro).
A questa uscita ne seguiranno altre con le presentazioni via via delle varie liste.