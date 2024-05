«Abbiamo discusso di molte materie, di ambiente, industria, del Piano Sulcis, legato al Just Transition e quindi alle risorse da mettere a sistema su quel programma. Abbiamo tagliato una lunghissima coda di provvedimenti dell'ambiente che ci portavamo dietro dalla giunta precedente, relativi per esempio ad approvazioni su estensioni di cave, sul dragaggio dello stagno di Cabras, contesti strutturali che erano importanti».

Fa l'elenco degli oltre cento provvedimenti sul tavolo della giunta, la presidente Alessandra Todde, al termine della riunione, riassumendo le delibere ai giornalisti.

Ancora: «Abbiamo approvato i contributi ai Comuni per il salvataggio a mare, riproponendoci che dall'anno prossimo non si possano approvare questi contributi a maggio, ma bisogna pianificare con i Comuni in maniera anticipata», chiarisce.

E poi la sanità con «la ripartizione previsionale dei fondi da destinare alle aziende ospedaliere e alle Università», precisa la presidente, «chiaramente è un piano previsionale che sarà rivisto, anche sulla base degli aggiustamenti con una piccola ridistribuzione che stiamo pensando di fare in termini del personale».

Per la governatrice si tratta di «provvedimenti che era necessario approvare immediatamente, siamo già in ritardo perché con questi fondi si possano finanziare le assunzioni che sono previste e le spese correnti».

I Progressisti, alleati, hanno chiesto un vertice di maggioranza: «La porta è sempre aperta, ben venga un confronto», ha sottolineato la governatrice.

La Giunta ha anche sospeso tutte le delibere che riguardavano l’avvio delle procedure di valutazione ambientale per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Spazio anche alla polemica. L’opposizione contesta all’attuale esecutivo di utilizzare la tormentata (e osteggiata dal M5S nella scorsa legge) legge poltronificio varata dalla Giunta Solinas, che aveva creato i superstaff: «Loro l’hanno usata a larghe mani, non ci facciamo dare lezioni di moralità. Noi stiamo lavorando tutti per uscire da una situazione che non è delle migliori», ha detto Todde, «il fatto di avere delle persone che possono lavorare è essenziale».

