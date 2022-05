Pierpaolo Congiu, primo dei non eletti nella lista di Fortza Paris nella circoscrizione di Cagliari, ha fatto il suo ingresso nell’Assemblea sarda in sostituzione di Valerio De Giorgi, il consigliere agli arresti domiciliari dal 22 marzo con l'accusa di corruzione e voto di scambio. “Sono emozionato, mi metto al servizio della cittadinanza e della popolazione sarda”, ha detto prima dell’insediamento. Congiu conferma di essere stato corteggiato dai gruppi politici ancora prima del giuramento, ma – ha detto – “per il momento mi limito a fare il mio ingresso, ascoltare e valutare in un secondo momento con chi fare le parentele. L’idea è comunque di restare al gruppo Misto”.

Il mandato di Congiu potrebbe essere breve, se la sospensione di De Giorgi cessasse. “Qualsiasi sia la durata son qui per svolgere il mio ruolo nel pieno delle mie possibilità”.

