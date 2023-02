La corsa per la leadership del Pd passa anche per la Sardegna.

Nell’Isola è in arrivo Elly Schlein, candidata alle primarie dem (in programma il prossimo 26 febbraio) assieme a Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo.

Appuntamento il 4 febbraio: «La giornata – spiega una nota – parte da Olbia, prevista tappa a Dorgali e Oristano, per poi raggiungere il Sud Sardegna e Cagliari: un’occasione preziosa per confrontarsi con la deputata e candidata alla segreteria sul futuro del partito, con un occhio di riguardo alle peculiarità di un territorio, la Sardegna, con diversi comuni al voto nel 2023 e chiamata a rinnovare il governo della Regione e del capoluogo sardo nel 2024».

Schlein sarà nell’Isola anche venerdì 15 febbraio, come ha annunciato lei stessa su Facebook: «Venerdì 15 febbraio con grande piacere tornerò in Sardegna per riabbracciare e sostenere un’amica straordinaria e compagna di tante battaglie, Maria Laura Orru, candidata alle elezioni regionali con Sardegna in comune. Ci vediamo prima con gli amici di Diem25.official a l'ArcoStudio e poi alle 18:30 all'Hostel Marina, Scalette San Sepolcro (Cagliari)».

(Unioneonline/l.f.)

