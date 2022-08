Ancora non è disponibile la lista completa, ma trapelano i primi nomi degli autocandidati sardi alle parlamentarie del M5S che saranno celebrate venerdì 12 agosto.

Oltre al viceministro dello Sviluppo Alessandra Todde e al senatore uscente Ettore Licheri, ci sono il deputato uscente Mario Perantoni, l’ex sindaco di Assemini Sabrina Licheri, l’ex vicesindaco di Carbonia Gianluca Lai, il senatore uscente Emiliano Fenu. Poi: Federico Garau, consigliere comunale a Iglesias, Gianluca Mandas, ex vicesindaco di Assemini, l’ex assessore alle Politiche sociali a Carbonia Loredana La Barbera, l’attivista di Cagliari Luciano Congiu.

In generale la maggior parte delle candidature si registrano a Cagliari e Sassari. In lista non ci sono consiglieri regionali ai quali il regolamento impediva di autocandidarsi.

