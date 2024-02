2749 preferenze totali nella circoscrizione di Sassari, 1197 voti ad Alghero. Non certo il risultato che aveva sperato di ottenere nella sua città, ma il leghista Michele Pais, ormai fuori dal Consiglio regionale, non si abbatte e già pensa alle prossime amministrative.

Cosa non ha funzionato?

«È una non-vittoria del centrodestra, perché comunque le liste della nostra coalizione hanno preso più consensi del centrosinistra e lo scarto tra i due presidenti è esiguo. Purtroppo la legge elettorale che permette il voto disgiunto ha creato queste anomalie».

Deluso del risultato personale?

«Per niente, anzi ringrazio i cittadini che mi hanno votato. La politica è questa, prima ti dà poi ti toglie. L’importante è essere protesi sempre verso l’interesse pubblico».

È stato più votato nei paesi che nella sua città.

«Sono stato molto vicino agli amministratori dei piccoli centri. Non mi sono risparmiato. Non ricordo una giornata di ferie. Non ho nulla da rimproverarmi, non ho trascurato nessuno, tranne la mia vita privata».

E adesso? Sarebbe disposto a candidarsi a sindaco di Alghero?

«Sarebbe un onore mettermi al servizio della mia comunità. Sono a disposizione».

