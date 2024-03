Il prossimo palco sarà quello di Forum. Che in realtà conosce bene. Rosa Deriu, 54 anni, originaria di Ittiri ma residente ad Oristano da tempo, ci riprova sbarcando nuovamente in televisione.

Sarà lei infatti una delle protagoniste della puntata di Forum che verrà registrata negli studi di via Tiburtina a Roma il prossimo 27 marzo, storico programma delle reti Mediaset che vede due contendenti affidare la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro. La puntata andrà in onda invece ad aprile.

L’attrice oristanese, che anni fa è stata anche miss mamma italiana, ma anche commentatrice sportiva in diverse trasmissioni televisive, a Forum è stata chiamata per la terza volta. Un anno fa era l’amante di un imprenditore. Per finta naturalmente. In tasca una laurea in giurisprudenza e la passione per la tv, Rosa Deriu ci riprova dopo la delusione delle elezioni regionali.

Candidata con Forza Italia a Oristano ha ricevuto solo 75 voti: non abbastanza per guadagnare il posto tanto ambito in Consiglio regionale. Numeri che però Rosa Deriu non si aspettava. Pochi giorni fa infatti l’attrice ha fatto sapere che questo potrebbe essere il risultato della circolazione di un video che la vede protagonista dei casting per “Naked attraction”, trasmissione tv dove i concorrenti si mostrano senza veli davanti alle telecamere. Rosa Deriu, mamma di un adolescente, ha fatto sapere che si difenderà nelle sedi opportune.

«Riparto dopo un periodo difficile, vista la campagna diffamatoria messa in atto durante le regionali, con un fotomontaggio del mio santino e uno screenshot del casting di Naked - si sfiga l'attrice - Per me ritornare in campo è importante. Dopo la querela tramite il mio legale, ora sono più determinata di prima. Racconterò a Forum una storia simpatica che narra di una mamma bella e svampita, citata in causa dal marito, gran lavoratore, che fa gli straordinari per un figlio fannullone, che non ha voglia di studiare, ma sempre e comunque difeso e coccolato dalla mamma. Una storia simpatica ma anche reale».

