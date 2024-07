Rinnovo delle cariche tra i Riformatori della Gallura: ieri, alla presenza del coordinatore regionale del partito, Aldo Salaris, e del consigliere regionale gallurese, Giuseppe Fasolino, sono stati nominati i nuovi vertici del partito, dopo quindici anni di reggenza del coordinatore provinciale, Giovanni Pileri.

A lui succede l'assessore al Bilancio del Comune di Olbia, Alessandro Fiorentino, già coordinatore cittadino che sarà sostituito nel ruolo dalla consigliera comunale, Monica Fois. In occasione del passaggio di testimone, i Riformatori galluresi hanno ricordato la crescita del partito dal 5 all'8 per cento, mantenendosi in tutte le competizioni elettorali degli ultimi quindici anni ed eleggendo nelle ultime due legislature regionali, almeno un consigliere.

Tra i risultati portati a casa dal partito, la modifica all’articolo 119 della Costituzione con il riconoscimento del principi di insularità per cui la Gallura ha contribuito con la raccolta di oltre diecimila firme.

