A Olbia, è del 13,56 per cento, alle 12, l'affluenza alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia con cui i cittadini sono chiamati a confermare o a bocciare la revisione della Carta che introdurrebbe la separazione delle carriere tra giudice e pubblici ministeri, la creazione di due Csm e una Corte disciplinare autonoma. Su 47.941 aventi diritto al voto, nelle 54 sezioni di Olbia hanno votato 6.499 cittadini.

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