Forza Italia annuncia il nuovo corso, attraverso il segretario regionale e parlamentare Pietro Pittalis, che ha incontrato la stampa per illustrare gli obiettivi del partito azzurro.

Forte di 4000 nuove iscrizioni nel 2024, il partito di Silvio Berlusconi lavora per radicarsi in un centrodestra che si propone come alternativa al campo largo a tutti i livelli di governo per affrontare le sfide più urgenti: sanità, trasporti, energia.

Ecco perché, ha spiegato il segretario, a febbraio parte la stagione dei congressi. Quelli provinciali (il 14 febbraio a Oristano, a seguire Olbia) anticiperanno quelli comunali, per un rinnovamento che parta dalla base fino ad arrivare agli organi direttivi del partito.

© Riproduzione riservata