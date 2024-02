Giuseppe Conte aveva dato la sua disponibilità durante il suo tour elettorale in Sardegna: «Sono a disposizione». Il Pd aveva risposto attraverso le agenzie di stampa, che avevano attribuito genericamente al “Nazareno”, la replica: «Registriamo le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle».

Ma non ci sarà una chiusura di campagna elettorale per Alessandra Todde con il comizio dal palco della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, e di Giuseppe Conte.

A farlo sapere è la candidata presidente della Regione per il Campo largo. Intervistata da Luca Telese su Radio giornale radio Todde ha detto: «Ho avuto la disponibilità di Conte e Schlein e li ringrazio molto per la loro vicinanza e per il supporto, ma ho preteso che la chiusura della campagna elettorale sia sarda, perché questa è la battaglia dei sardi».

Per i due leader nazionali la sfida elettorale sarda potrebbe essere un banco di prova per il confronto con il governo. Ma non saranno in campo per l’ultima volata.

Enrico Fresu

