Dopo l’arresto del consigliere Valerio De Giorgi – per il quale si ipotizzano le accuse di corruzione, tentata truffa e voto di scambio – al suo posto nell’assemblea regionale entra Paolo Congiu, per anni vigile urbano distaccato in Procura a Cagliari e ora in pensione, primo dei non eletti nella lista Fortza Paris, che alle Regionali del 2018 aveva premiato De Giorgi. Elezione, peraltro, già contestata dallo stesso Congiu che infatti aveva presentato ricorso.

De Giorgi, come sottolinea in una nota il presidente di Fortza Paris, il generale Gianfranco Scalas, "era stato eletto sì in quota Fortza Paris, ma subito dopo aveva intrapreso una strada differente e non ha mai rappresentato il partito, ma un movimento chiamato Sardegna Forte".

Prima dell'elezione del sardista Stefano Schirru, il consigliere ora ai domiciliari ha ricoperto la carica di presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale, l'unica della quale fa ancora parte. L'emendamento oggetto - secondo l'accusa - dello scambio che avrebbe fruttato a De Giorgi quattro appartamenti, dovrebbe essere tra quelli presentati alla legge sul Piano casa poi impugnata dal Governo e quasi integralmente bocciata dalla Corte Costituzionale.

