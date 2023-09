Anche al governatore della Regione Sardegna Christian Solinas si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano, il presidente emerito morto all’età di 98 anni.

«Il Presidente della Regione Christian Solinas – si legge in una nota diffusa da Villa Devoto - si unisce al cordoglio che in questo momento attraversa tutto il Paese per la morte del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Perdiamo, dice il Presidente, un sicuro, affidabile e autorevole punto di riferimento per le Istituzioni democratiche. Un servitore del Paese – conclude Solinas – e uomo di pace e di dialogo dallo spirito sempre giovane e aperto ai cambiamenti del mondo, testimone e protagonista positivo di una parte importante della nostra storia».

(Unioneonline/l.f.)

