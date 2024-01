Era data per certa come candidata per il Consiglio della Sardegna con i Fratelli d’Italia.

Ma Monica Pulina, la capogruppo in consiglio comunale ad Alghero del partito della Meloni, probabilmente dovrà accantonare l’idea di correre per le regionali, visto che il nome che circola negli ambienti politici algheresi è quello di Maria Grazia Salaris, assessora ai Servizi Sociali, in abbinamento con il sindaco uscente Mario Conoci.

La lista civica dell’assessora Salaris, “Noi con Alghero”, dunque, con tutti i suoi consiglieri (e il gran bagaglio di voti) potrebbe confluire in Fratelli d’Italia.

Il post pubblicato su Facebook dalla consigliera delusa, Monica Pulina, farebbe supporre che la decisione sia stata già presa.

«Nel mio percorso politico, sono ormai dieci anni, ho incontrato tante belle persone, animate dal far bene per il prossimo, così come vuole la politica, nel suo significato più nobile, purtroppo, ne ho incontrate altrettante, che pur di poggiare il proprio deretano nella cadrega più alta, si sono rivelate delle serpi, gente che nella propria vita non ha lavorato un solo giorno, dei parassiti della politica. Ve lo dico col cuore in mano… Attenzione, il 24 febbraio, per l'elezione del consiglio regionale date il giusto valore al vostro voto, non sprecate quest’occasione».

