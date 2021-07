"Le affermazioni di Draghi sono efficaci ma imprudenti. Mario Draghi ieri ha detto che l'invito a non vaccinarsi è invito a morire. Se sei per l'obbligo vaccinale abbi il coraggio di farlo". A criticare il premier è Giorgia Meloni, all’indomani dell’ok del Consiglio dei ministri che ha approvato le nuove misure di contrasto al Covid.

In particolare al centro della polemica l’uso del Green Pass per accedere a ristoranti, bar ed eventi pubblici a partire dal 6 agosto.

L’attacco della leader di Fratelli d’Italia è molto duro: "Stiamo picconando il nostro Stato di diritto. Se devi esibire un certificato per esser libero, vuol dire che non sei libero. Questi sono precedenti che pagheremo".

"Io sono contraria all'obbligo vaccinale perché non è efficace più di tanto, e fai diventare le persone dei figli di un dio minore. Con il Green pass la vaccinazione diventerà di fatto obbligatoria", ha spiegato ancora.

"Sì, mi vaccino, non sono no vax, non sono contraria ai vaccini", ha chiarito Meloni, specificando che "se mi chiedi di vaccinare mia figlia di 12 anni neanche in catene. Mia madre ha dei problemi e l'ho fatta vaccinare 5 mesi fa ma devi valutare i rischi e secondo me vaccinare un bambino di 12 anni è un errore".

