«Non ho paura di fare le scelte giuste. Sono certa che avremo cinque anni di tempo per lavorare, nonostante gli atti dilatori e i tentativi, non solo dell’opposizione, di metterci di bastoni tra le ruote. Noi rispondiamo solo al popolo, senza fare compromessi».

Giorgia Meloni interviene alla convention lombarda di Fratelli d’Italia e, in un passaggio del suo discorso molto identitario, lancia un avvertimento agli alleati (in particolare Forza Italia) dopo le frizioni e le polemiche sul caro benzina.

La premier arriva a citare anche l’eroe dei due mondi, Garibaldi: «Qui si fa l’Italia o si muore. Io la penso proprio così», afferma in videocollegamento da Palazzo Chigi per chiudere la kermesse del partito che si lancia alla conquista delle regionali lombarde.

«Quando siamo arrivati al governo - rivendica - c'era chi pensava che i mercati sarebbero saltati, che saremmo stati isolati. Invece le cose non sono andate così: lo spread è a 182 punti, la Borsa è andata più che bene». Il motivo? «La nostra serietà, la determinazione di questo governo che non ha padroni. Noi non dobbiamo dire grazie a nessuno, rispondiamo solo al popolo italiano, senza compromessi necessari, senza lentezza ma con velocità, con una visione di fondo».

«Faremo quello che va fatto, con coraggio e determinazione. Ma a me - è il succo del suo discorso - interessa sapere i dati economici, della natalità, della produttività tra 5 anni. Prometto che il mio obiettivo è lasciare questo paese migliore di come l'ho trovato».

Conferma infine che la riforma presidenziale «resta una priorità, un impegno che sarà onorato».

