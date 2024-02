Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, sconfitto alle urne nella lista dei Fratelli d’Italia (640 voti) accetta la débâcle e se ne assume tutte le responsabilità. «Un risultato personale», dice il primo cittadino, ringraziando comunque tutti coloro che lo hanno sostenuto.

«Ho creduto ad una candidatura fatta senza calcoli, mettendoci la faccia e rischiando in prima persona come sono abituato a fare. Avremmo preferito un risultato diverso. Resta una vittoria netta del centro destra ad Alghero», il commento di Mario Conoci che non ha alcuna intenzione di mettere via la fascia tricolore.

«Torno, per questi mesi a fare serenamente il sindaco della città più bella del mondo. Questo rimarrà per me il più grande onore di sempre: aver servito per cinque anni la mia città».

© Riproduzione riservata