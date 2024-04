«Se entro una decina di giorni non avremo i chiarimenti che abbiamo chiesto ai vertici del partito, ci vedremo costretti a tirare le conclusioni e lasciare».

Non usano mezzi termini Gianni Chessa e Piero Maieli, i due consiglieri eletti nelle liste del Psd’Az e autosospesi dal partito dei Quattro Mori dopo il congresso a loro dire “non trasparente” che ha confermato Solinas e Moro alla segreteria e alla presidenza del partito.

In una conferenza stampa convocata a margine dei lavori del Consiglio, i due non annunciano le dimissioni ma le paventano, chiedendo «una profonda riflessione» e «il passo indietro di Christian Solinas e Antonio Moro».

«Questa nostra contestazione – spiega Chessa - ha l'obiettivo di far capire che la dignità non è in vendita, ci vogliono coerenza e serietà. Nessuna vendetta, ma un atto dovuto a favore di tutti i sardi di fede sardista».

I due tornano sulla «clamorosa sconfitta» alle regionali, sul «crollo dei consensi, quasi dimezzati in cinque anni», e criticano la «gestione autoritaria e la mancanza di confronto che hanno caratterizzato la scorsa legislatura».

Sull’ultimo congresso invece: «Non è stato trasparente ed è stato condotto con metodo grottesco e dittatoriale».

Poi l’affondo contro Moro: «Per anni ha lanciato fango contro tutti, poi ha sposato improvvisamente la linea del segretario». Sempre a Moro chiedono «dove sono finite le tessere».

Poi l’ultimatum: «Questo è l’ultimo tentativo per un confronto con i vertici sardisti». Ma in ogni caso, assicurano, non passeranno a sinistra: «Siamo uomini di centrodestra».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata