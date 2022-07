"Alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5S, chi ha già svolto due mandati. Non cambia, quindi, la regola che il Movimento si è imposto dalla prima ora come forma di garanzia affinché gli eletti possano dedicarsi al bene del Paese, senza lasciarsi distrarre dai propri destini personali". Lo ha annunciato su Facebook il leader del M5s Giuseppe Conte.

Dopo le voci di screzi tra lo stesso Conte e il fondatore e garante pentastellato Beppe Grillo, passa dunque la linea “purista” di quest’ultimo, che nei giorni scorsi aveva –secondo quanto trapelato – sollecitato l’ex premier a non permettere deroghe al principio-caposaldo del Movimento, arrivando anche a paventare il suo addio.

Così non è stato. E sono molti i big di questa legislatura che – salvo sorprese o clamorose deroghe – non troveranno spazio nelle liste elettorali del prossimo 25 settembre. Tra gli altri, il presidente delle Camera Roberto Fico, la senatrice Paola Taverna, Vito Crimi e anche gli ex ministri Fraccaro, Bonafede e Toninelli.

