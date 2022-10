Luigi Di Maio si è dimesso dalla segreteria di Impegno Civico, il soggetto politico nato lo scorso agosto dopo la scissione dal Movimento 5 Stelle e la partnership con Bruno Tabacci.

Ieri, dopo aver passato il testimone della Farnesina ad Antonio Tajani, l’ex ministro degli Esteri ha ufficializzato la sua scelta e l’ha comunicata al direttivo del partito.

Un vero e proprio fiasco elettorale quello di Impegno Civico, che alle scorse elezioni si è alleato con il Pd e il 25 settembre è restato ben al di sotto della soglia di sbarramento, fermandosi allo 0,6% di preferenze. Di Maio ha perso inoltre con il pentastellato Sergio Costa il duello nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta, restando fuori dal Parlamento.

“Non ci sono scuse, abbiamo perso, il nostro progetto politico non è stato considerato valido e maturo”, aveva detto dopo i risultati, per poi scomparire dai social.

Ieri il passaggio di consegne con il nuovo ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Lo ringrazio per il lavoro svolto, si parte con questa nuova sfida, sempre al servizio dell’Italia”, ha scritto l’esponente di FI pubblicando una foto della stretta di mano con il ministro uscente.

