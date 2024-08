«Sanità, trasporti, siccità, incendi e scuola sono i temi su cui vogliamo dare un contributo pragmatico, ragionevole e migliorativo alla prima variazione al bilancio di questa legislatura». Lo ha dichiarato oggi Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d'Italia, nell’aula del Consiglio regionale durante la discussione generale sull’assestamento di bilancio da 250 milioni di euro.

«Non pretendiamo certo che i problemi si risolvano con uno schiocco di dita - ha precisato Piga - tuttavia, in campagna elettorale, sono stati la Todde e la sua maggioranza a creare un'altissima aspettativa di cambiamento immediato, propinando soluzioni facili a tutti i problemi, per questo ora, almeno per sanità e agricoltura, ci saremmo aspettati più incisività e concretezza».

Tra gli emendamenti presentati da FdI c'è anche quello che abroga la legge 10/21, la norma approvata dal centrodestra nella scorsa legislatura e ribattezzata provocatoriamente dall'attuale maggioranza “poltronificio Solinas”».

«Vogliamo smascherare i millantatori di moralità che nella scorsa legislatura urlavano “vergogna” contro il centrodestra - incalza Piga - se quella legge è davvero utile per governare, grillini e sinistre chiedano scusa per quanto detto in passato oppure abbiano la coerenza di votare l'emendamento».

(Unioneonline)

