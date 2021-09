L’ipotesi di uno stralcio della legge omnibus è sempre più lontana. In commissione Bilancio è cominciata oggi la discussione dei 350 emendamenti tutti firmati dalle opposizioni. Secondo quanto emerge, il centrodestra sarebbe unicamente disposto a riscrivere, ma non a stralciare, la norma (cioè l'articolo 1) sui 20 milioni stanziati per far fronte ai danni dei roghi di luglio, tenendo in considerazione la proposta di legge presentata di recente dal consigliere dei Progressisti e sindaco di Santu Lussurgiu (uno dei Comuni più colpiti dagli incendi) Diego Loi.

Oggi i commissari dovrebbero riuscire ad approvare il primo articolo della legge. L’esame di emendamenti e degli altri articoli andrà avanti per alcuni giorni nel parlamentino guidato da Valerio De Giorgi (Misto). Dopo il via libera, scatteranno i dieci giorni a disposizione dell’opposizione per la relazione di minoranza. A quel punto la legge che contiene una variazione di bilancio da 300 milioni sarà pronta per l’Aula. Dove difficilmente approderà prima delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre.

