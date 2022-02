I legali del Movimento 5 Stelle hanno depositato il ricorso per la revoca della sospensiva emessa dal Tribunale di Napoli, che nei giorni scorsi ha in sostanza “congelato” il nuovo statuto del Movimento e la leadership di Giuseppe Conte.

Secondo quanto confermato da fonti M5S, il ricorso è stato depositato ieri.

Sulla vicenda oggi è intervenuto anche Roberto Fico, parlando di una situazione “molto più semplice” di come viene descritta. “La questione è solo burocratica e non politica, quindi speriamo che il ricorso vada a buon fine. Conte è il leader del Movimento 5 Stelle, non c’è alcuna questione politica”, le sue parole.

L’ex premier è “ben saldo”, ha aggiunto. Poi, rivolgendosi ai giornalisti: “Non guardate il dito ma la luna. E la luna, in questo caso, è il nostro Paese. Dobbiamo portare dei grandi risultati, visto che siamo in un momento importante di partenza e visto che vanno spesi i fondi del Pnrr in modo perfetto nel Sud Italia”.

Dal Presidente della Camera è arrivato anche un attacco agli ex attivisti che hanno promosso la causa: “Si divertono, e invece di dire che hanno perso la battaglia politicamente, continuano a fare cause al Movimento. Ma noi non ci arrenderemo mai, presenteremo al Tribunale di Napoli i documenti e vedremo come andrà a finire”.

