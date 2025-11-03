L’assessora regionale al Lavoro si occupa di sanità. Lo aveva promesso e «ho una parola sola». Per un giorno alla settimana Desiré Manca aprirà «al suo popolo» le porte del suo ufficio di Sassari (sua città natale) per ascoltare i «problemi sanitari» patiti «nel territorio sassarese».

L’annuncio è del solito tenore social dell’esponente del Movimento 5 Stelle. Dichiarazioni politiche corredate da foto di un suo primo piano.

«Lo avevo scritto qualche giorno fa e non è mia abitudine tirarmi indietro», è il testo, «era il 14 ottobre 2025, in quella data avevo scritto che da consigliera regionale, di fronte ad un numero sempre crescente di cittadini che mi contattavano per problemi attinenti alla sfera sanitaria non mi sarei tirata indietro e, anzi, avrei dedicato del tempo all’ascolto della loro richiesta di salute, soprattutto la richiesta di quelle persone fragili, indifese, dimenticate».

Ora, dice Manca, «quella giornata è arrivata: riceverò chiunque voglia parlarmi relativamente a problemi sanitari nel territorio sassarese per iniziare, il 7 novembre». Succederà di mattina, per tre ore.

