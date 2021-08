"Rave party con morti e feriti che durano giorni, orde di baby gang che terrorizzano la riviera romagnola. Dopo navi francesi e tedesche, oggi una nave con bandiera norvegese lascerà 322 immigrati in Italia. Lamorgese, dove sei?".

Il centrodestra torna all'attacco del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. A presentarle il conto è ancora Matteo Salvini.

Ma ad alzare il tiro ora è soprattutto Fratelli d'Italia. "La vicenda di Viterbo grida vendetta davanti a Dio e per questo stiamo valutando di presentare una mozione di sfiducia contro il ministro Lamorgese", annuncia la presidente Giorgia Meloni.

"Come può un governo che impedisce alla gente di andare al bar, che chiude le attività economiche, che non consente ai ragazzi di andare a scuola o in discoteca, consentire a migliaia di scappati di casa di bivaccare ammassati tra la droga per giorni? In qualunque nazione normale il capo del Viminale si sarebbe già dimesso".

Anche da Forza Italia piovono critiche alla titolare del Viminale per la vicenda del rave, dove “è stata messa a rischio non solo la sicurezza sanitaria, ma anche quella pubblica”.

"Siamo quasi a quota 40mila sbarchi - attacca ancora Salvini -. Mi domando come il ministro passi le sue giornate. La Lega chiederà ufficialmente che venga a riferire su quanto non sta facendo. Ci sono ministri che si sono dimessi per molto meno.

Al momento nessuna richiesta di rimpasto è stata avanzata, ma una mozione di sfiducia della Meloni potrebbe mettere all’angolo Matteo Salvini.

