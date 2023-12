Quattro natività: una con due Madonne, una con due Giuseppe, un’altra con un Gesù Bambino di colore e infine l’ultima con una Maria mamma single e due bimbi.

Con tutte le rappresentazioni del presepe accompagnate dal messaggio: «Il bello delle tradizioni è che possono cambiare».

Fa discutere la cartolina natalizia pubblicata sui social da +Europa, tanto che la militante Anita Likmeta, imprenditrice italo-albanese, ha deciso di lasciare il partito: «Se +Europa pensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo della Madonna lesbica non sono disponibile. Addio a +Europa e buon suicidio politico (non assistito)!», ha scritto.

Diversi esponenti di FdI si sono scagliati contro il post: «Patetici», ha tagliato corto Carlo Fidanza, europarlamentare. «La dimostrazione – il commento del vicecapogruppo alla Camera Alfredo Antoniozzi – che il partito di Riccardo Magi è mille miglia lontano dal Partito Radicale di Marco Pannella che, pur essendo profondamente laico e ateo, rispettava i sentimenti popolari. Questo relativismo etico di una minoranza di dogmatici che prendono in giro le tradizioni e l'identità religiosa è certamente censurato dalla maggioranza degli italiani».

