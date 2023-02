Pari ieri nelle votazioni del Circolo maddalenino del PD per la segreteria nazionale, tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Gli iscritti si sono espressi al 50% per uno e al 50% per l’altro.

Gli altri due candidati, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo, non hanno ricevuto alcuna preferenza. Le elezioni erano state indette dai due coordinatori locali, Mauro Bittu e Laura Pirina.

Il prossimo appuntamento è per il 26 febbraio, mattino e sera, presso l’atrio comunale, per le votazioni finali, sempre per la segreteria nazionale, questa volta aperte non solo agli iscritti ma anche ai simpatizzanti.

Nella stessa occasione si voterà anche per la segreteria regionale.

Prima di Pasqua sono in programma nuove elezioni, questa volta per eleggere il segretario del circolo cittadino. Alle ultime comunali il Pd non ha presentato alcuna lista, né di partito né civica. In quelle precedenti era all’opposizione.

