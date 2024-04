Ennesimo addio alla Lega in Sardegna. Questa volta a lasciare è Andrea Piras, ex consigliere regionale, che attacca il segretario regionale del Carroccio Michele Pais e in un post su Facebook annuncia il suo passaggio all’Udc.

«Ho rassegnato le mie dimissioni dal partito della Lega. Si arriva a un momento in cui si deve dire basta e preservare la propria integrità morale», scrive.

«Traditi i valori fondanti» del Carroccio, prosegue Piras, un partito che «imperniava le sue priorità sui valori dell’ascolto e della condivisione».

Poi l’attacco a Pais: «Il segretario regionale ha scelto la formula dell’uomo solo al comando, dinamica incompatibile con il dna del partito». E i risultati delle ultime regionali ne sono la prova, secondo Piras: «L’unico rappresentante della Lega in Consiglio regionale non ha una storia leghista, non ha condiviso il progetto che ha fatto crescere il partito e che iniziava a dar frutti».

Quindi l’annuncio del passaggio all’Udc: «Il mio impegno a favore della comunità non finisce qui, lo devo a tutte le persone che mi hanno dimostrato ancora una volta fiducia, un impegno che proseguirà nelle file dell’UDC. Sono certo che in questo nuovo contesto, avrò l’opportunità di portare avanti la voce dei cittadini e lo farò da subito, mettendomi a disposizione per le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cagliari».

(Unioneonline)

