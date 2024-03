Anche la civica “Uniti per Alessandra Todde” scalpita per un assessorato. E nel frattempo diventa un movimento politico a tutti gli effetti che, assicura, si presenterà anche alle amministrative.

La lista ha ottenuto il 4% alle regionali del 25 febbraio, portando in Consiglio tre suoi esponenti: Giuseppe Frau, Valdo Di Nolfo, Sebastian Cocco.

Sabato a Tramatza l’assemblea ha deciso che l’esperienza non finisce qua, e che la lista «diventa un progetto politico destinato alla costruzione di un movimento radicato nei territori con l’obiettivo di promuovere e favorire la politica fatta dal basso».

I tre consiglieri eletti rappresenteranno il movimento al tavolo della coalizione regionale e nei bilaterali con la presidente per la formazione della Giunta. E il messaggio lanciato da Tramatza non è sibillino, anzi: «Uniti per Alessandra Todde sarà chiamato a partecipare attivamente al nuovo governo regionale con l’indicazione, come quarta forza della coalizione, di una o un assessore».

L’assemblea ha definito il percorso interno che porterà all’elezione degli organi statutari e dato l’ok all’utilizzo del simbolo da presentare alle prossime elezioni amministrative in diversi comuni, a partire da quelli principali che andranno al voto probabilmente a giugno: Cagliari, Sassari e Alghero.

