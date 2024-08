È sempre più frontale lo scontro tra Lega e Forza Italia sullo ius scholae. Adesso è la Lega che alza i toni e minaccia gli azzurri tirando in ballo addirittura la tenuta dell'esecutivo: «L'insistenza di Tajani non è che infastidisce tanto la Lega, che ha una sua posizione chiara e ribadisce il suo no, ma visto che offre una sponda alle opposizioni rischia di minare seriamente la stabilità del governo», ha detto il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo rispondendo proprio al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

Il leader di Forza Italia, ospite del meeting di Comunione e Liberazione, aveva infatti tenuto il punto sulla necessità di ragionare sullo Ius Scholae con queste parole: «Non impongo niente a nessuno, ma non voglio neanche che nessuno imponga qualcosa a me, quindi sono libero di parlare». In serata Romeo ha affondato il colpo facendo capire quale sia la situazione in maggioranza: «Cosa fanno? Presentano una proposta di legge in Parlamento e l'approvano con i voti della sinistra? Che cosa potrebbe capitare? Sinceramente troviamo un po' curiosa questa insistenza. Insistere in questa direzione non so dove possa portare», ha attaccato.

Il Meeting diventa così il ring dove Forza Italia e la Lega combattono questa battaglia agostana: Matteo Salvini e Antonio Tajani, infatti, a distanza di 24 ore, si prendono l'abbraccio del popolo di Cl e finiscono al centro di foto-clou (il primo ieri su un trattore di Confagricoltura; il secondo con una bimba di colore in braccio, che la Farnesina ha aiutato per l'adozione) e non smettono di sfidarsi. Appena arrivato dagli amici di Comunione e liberazione e già incalzato dai cronisti, il leader forzista rivendica anche qui la libertà di discutere di una riforma della cittadinanza. La Lega è avvisata. Ma il partito di Salvini non ci sta e va al contrattacco. E non solo con Romeo. Nel pomeriggio rilancia sui social un video di Silvio Berlusconi che, ospite di Fabio Fazio, diceva no allo ius soli e in parte allo ius scholae, per paura di invasioni di migranti in Italia. Fino alla chiosa leghista: «Ascoltate le parole inequivocabili del grande Silvio». Una mossa che spiazza FI.

In molti nei padiglioni del Meeting non esitano a definirlo un colpo basso ed eccessivo. Tanto che Tajani risponde secco: «Credo di conoscere bene il pensiero di Berlusconi e non credo che Berlusconi debba essere utilizzato per fare polemiche politiche». E rispolverando il passato, 15 anni dopo torna pure il sì allo ius scholae di Gianfranco Fini. «Sulla cittadinanza io non ho cambiato idea e confermo tutto quello che dicevo allora», assicura l'ex presidente della Camera che nel 2009 fu portavoce battagliero di una legge per i nuovi italiani.

Queste le parole di Tajani, che a Rimini ha cercato una sponda in Cl: «Essere italiano, essere europeo, ed essere patriota non è legato a sette generazioni, ma a quello che sei tu», scandisce. E insiste su formazione, identità e cultura, perché se «accetti di essere europeo nella sostanza, sei italiano ed europeo», è il suo assioma. «Io preferisco quello che ha i genitori stranieri e canta l'inno di Mameli all'italiano da sette generazioni che non lo canta». Gli applausi dalla platea non mancano e l'obiettivo di distinguersi - come forza moderata e cattolica - rispetto alla destra sovranista e anti migranti, sembra centrato.

FdI osserva prudente questo nuovo scontro in maggioranza. A parte sciorinare il no allo ius scholae perché non è nel programma di governo o ricordare che oggi «i diritti dei minori sono assolutamente garantiti».

