Via libera dell'Aula del Senato - all'unanimità, con 223 voti favorevoli - al ddl costituzionale, d'iniziativa popolare, per la modifica dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità.

Votando a favore del testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali che recita "la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità", la proposta di legge popolare che ha raccolto oltre 200mila firme dentro e fuori i confini della Sardegna comincia il suo iter parlamentare forte di un semaforo verde che, per i promotori, ha una valenza straordinaria. È "un momento storico”, spiegano compatti i senatori sardi che hanno sostenuto l'iniziativa e che in questi mesi si sono spesi per arrivare al risultato odierno, a cui fanno eco, all'unisono, i commissari della Commissione speciale per l'insularità.

Si tratta della prima deliberazione di palazzo Madama, che consentirà al disegno di legge di continuare il suo cammino alla Camera e poi, dopo almeno tre mesi, di ritornare nei due rami del Parlamento per una seconda approvazione.

Il particolare iter perché si tratta di un ddl che modifica l’articolo 119 della Costituzione, nel cui testo sarà inserito il principio di insularità col riconoscimento del “grave e permanente svantaggio naturale” dell’Isola.

LE REAZIONI – "Oggi è una giornata straordinaria per la Sardegna e per i sardi. Abbiamo finalmente davanti a noi la possibilità di invertire la rotta e ridare dignità alla Sardegna e a tutti i sardi", spiega il presidente della Commissione regionale Michele Cossa. “Inizia una fase ancora più delicata rispetto a quella che ci ha portato fino a qui – prosegue Cossa – cominciata nel 2017 con il compianto Roberto Frongia e carica di entusiasmo e grinta in ogni suo passaggio. Da questo momento abbiamo la responsabilità di andare fino in fondo affinché nessun giovane sardo possa più avvertire l'insularità come freno rispetto alla propria volontà di fare, intraprendere, creare ma, al contrario, possa trarre da questa condizione la forza per crescere e far crescere la nostra Isola. L'introduzione in Costituzione del principio di insularità è la madre di tutte le battaglie per il futuro della Sardegna".

"Siamo di fronte a un provvedimento a lungo atteso da una parte considerevole di cittadini, quelli che vivono nelle grandi come nelle piccole isole del nostro Paese”, il commento del senatore del Pd, Gianni Marilotti. “L'Unione europea ha continuato a far finta di niente e a non riconoscere il diritto al riequilibrio delle regioni che essa stessa definisce sfavorite. La Sardegna non si aspetta condizioni di favore ma di riequilibrio, gli imprenditori isolani non chiedono più soldi, ma agevolazioni e condizioni che consentono loro di stare nel mercato. Mi rendo conto che il reinserimento del principio di insularità in Costituzione non risolve i problemi con un colpo di bacchetta magica. Tuttavia dà un peso maggiore alle lotte delle regioni insulari per negoziare, attraverso un tavolo operativo che veda Governo, Regioni e Unione europea affrontare concretamente il problema e adottare quelle misure necessarie affinché si realizzi una coesione vera tra tutti i territori".

"L'inserimento del principio dell'insularità nella Costituzione, nel testo approvato in commissione, è una tappa fondamentale”, le parole in aula del senatore di Forza Italia, Emilio Floris. “Ci sono finalmente i presupposti affinché i cittadini della Sardegna, della Sicilia, di tutte le isole minori abbiano le stesse potenzialità di partenza del resto dei cittadini italiani. E quindi voglio ringraziare vivamente i circa 200mila cittadini sardi, siciliani, delle isole minori e anche di altri territori della Penisola per essersi impegnati fattivamente nella raccolta delle firme in favore di questa legge di iniziativa popolare e per una battaglia complessiva che oggi vede il primo vero passo concreto di realizzazione". “Auspico – prosegue Floris – che il presidente Draghi, il quale per sua autorevolezza gode di grande fiducia e stima in Europa, possa ottenere per le isole più di quanto finora sia stato ottenuto dagli altri governi”.

LA PROPOSTA DI LEGGE – Essere un'isola, è il ragionamento alla base della proposta di legge, comporta enormi costi aggiuntivi che devono essere compensati in nome della coesione nazionale, con l'obiettivo di rendere uguali i punti di partenza di tutti i cittadini italiani. Uno studio specifico sul problema, realizzato dall'Istituto Bruno Leoni, ha quantificato in circa 5.700 euro procapite il costo dell'insularità per la Sardegna: circa 9 miliardi di euro l'anno (a fronte di un Pil della regione di circa 20 miliardi di euro). Da qui la richiesta della Sardegna al Parlamento: azzerare gli attuali svantaggi strutturali legati all'insularità e che sia dunque consentito ai sardi di competere con pari punti di partenza con tutti gli altri cittadini italiani.

