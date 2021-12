“Insularità in Costituzione, pari opportunità per la Sardegna” è il tema del seminario che si svolge a Cagliari domani, 3 dicembre, nella sala "Giorgio Pisano" de L’Unione Sarda con inizio alle 16.

Un confronto, moderato dal giornalista Nicola Scano, a cui partecipano donne che hanno maturato solide competenze in diversi campi: dalla politica al mondo economico, delle imprese, delle professioni, della scuola e della cultura. Un dibattito a più voci voluto da Maria Antonietta Mongiu, presidente del Comitato scientifico per l’Insularità in Costituzione.

Una nuova tappa di un percorso di riflessione e approfondimento sul tema dell’insularità in Costituzione, importante principio riconosciuto poche settimane fa con voto unanime dal Senato, e sulle opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo editoriale L’Unione Sarda e dall’associazione Sarda Bellezza. Il seminario può essere seguito in presenza per un massimo di 40 persone e in streaming su unionesarda.it.

