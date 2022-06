Mentre la maggioranza di governo ritrova l'unità intorno al premier Draghi sulla risoluzione a favore del sostegno all'Ucraina incassando 219 sì al Senato, Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 stelle, che - l’annuncio - "non sarà la prima forza politica del Parlamento".

Con lui 60 deputati e 11 senatori che hanno firmato la creazione del nuovo gruppo parlamentare “Insieme per il futuro”. “Irresponsabile picconare il governo - dice il ministro degli Esteri, rimarcando che "da oggi uno non vale l'altro”. E mentre l’ex premier Conte tace e il suo portavoce Casalino attacca “l’aggressione contro di noi sarà un boomerang”, il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato in aula alla Camera la costituzione del nuovo gruppo.

In apertura di seduta il presidente Fico ha letto i nomi dei 51 deputati ex M5S e di Ci (Antonio Lombardo) che sono passati al nuovo gruppo. Si tratta dei deputati Adelizzi, Alaimo, Amitrano, Aresta, Battelli, Cadeddu, Casa, Caso, Cassese, Castelli, Cillis, Daga, Deiana, Del Grosso, Del Sesto, Di Maio, D'Ippolito, Di Sarno, Di Stasio, Di Stefano, D'Uva, Fantinati, Faro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Giarrizzo, Giordano, Grande, Grimaldi, Iorio, Iovino, L'Abate, Licatini, Lombardo, Macina, Maglione, Manca, Maraia, Martinciglio, Nesci, Pallini, Rizzo, Ruocco, Scagliusi, Serritella, Spadafora, Terzoni, Vacca, Valente, Vignaroli

Non si sa, invece, ancora chi sia il capogruppo: il nome non è stato comunicato da Fico a Montecitorio.

Fonti parlamentari riferiscono che il tema sia stato oggetto di una riunione notturna nella quale non si sarebbe trovato ancora un accordo su un nome.

