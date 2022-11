Aboubakar Soumahoro, travolto dalle polemiche, si è autosospeso dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra.

Lo comunicano Angelo Bonelli co-portavoce Europa Verde, Nicola Fratoianni segretario Sinistra Italiana e Luana Zanella, presidente del gruppo parlamentare, precisando che la decisione è stata assunta «con la massima libertà» dopo un confronto.

«Rispettiamo questa scelta – aggiungono - che, seppur non dovuta, mostra il massimo rispetto che Aboubakar Soumahoro ha delle istituzioni e del valore dell'impegno politico per promuovere le ragioni delle battaglie in difesa degli ultimi che abbiamo sempre condiviso con Aboubakar».

L’ex sindacalista e simbolo della lotta dei braccianti contro il caporalato è finito nella bufera per le supposte irregolarità che riguardano le cooperative Karibu e Consorzio Aid, riferibili alla suocera – indagata per malversazione – e alla moglie, su cui la Guardia di Finanza sta facendo accertamenti per presunti mancati pagamenti ai braccianti e contratti non regolari. Sarebbero 8.022 i mesi di stipendi non corrisposti ai dipendenti.

Alcuni ex ospiti nelle strutture gestite dalle coop parlano di «condizioni di vita inaccettabili». Accuse, seppur ancora non provate, troppo pesanti per essere ignorate. Tanto che Alleanza Verdi Sinistra, che ha candidato Soumahoro alle ultime elezioni, non ha potuto non chiedere spiegazioni: «Penso che si debba sempre tenere distinta, in molto netto, la vicenda giudiziaria, che peraltro pare che neanche lo coinvolga direttamente, e la dimensione della politica che riguarda le questioni del diritto del lavoro», ha ribadito il leader di SI Nicola Fratoianni.

Le coop si sono finora difese spiegando che anche loro sarebbero in attesa dei trasferimenti da parte degli enti locali, ed è per questo che le buste paga non sarebbero state emesse.

Fa discutere anche il racconto del direttore della Caritas di San Severo (Foggia), una zona dove Soumahoro è di casa: dubbi su una raccolta fondi per dei minori, frecciate su "un sindacalista che viene da fuori, urla, fa i selfie e magari costruisce una carriera politica".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata