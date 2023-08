Via libera in Consiglio regionale per due voti (25 a 23) all’emendamento della Giunta al Collegato che prevede incrementi volumetrici fino al 15% anche negli alberghi nella fascia dei 300 metri dalla battigia (ma senza l’aggiunta di nuovi posti letto). Oltre a ciò, il correttivo restituisce in parte ciò che la salvacoste del 2004 aveva tolto, aumentando del 25% la capacità massima edificabile per realizzare nuovi alberghi a cinque stelle purché, in questo caso, fuori dalla fascia dei 300 metri. Passa anche il pacchetto di disposizioni che recepisce le norme del Piano casa non cassate dalla Corte Costituzionale, compresa l’agibilità dei seminterrati. La discussione del Collegato proseguirà martedì con gli articoli sugli enti locali (atteso l’emendamento per l’attuazione della riforma delle Province) e sui trasporti.

© Riproduzione riservata