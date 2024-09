Il Movimento 5 Stelle va a congresso.

A margine dell’incontro alla Fiera, Alessandra Todde è intervenuta sulle strategie nazionali del suo partito: «Ci saranno due istanze e quindi sarà necessario il confronto - ha detto -. Quello che invece è importante dire è che la nostra comunità ha risposto con più di quindicimila proposte, quindi è una comunità viva che vuole partecipare. Credo che sia un fatto storico affrontare anche con serenità e soddisfazione questo momento».

Il Movimento è a un bivio. «Dobbiamo riportare al centro quelli che sono i nostri principi, i nostri valori, la nostra collocazione. Noi ci siamo collocati in maniera molto chiara in Europa, in un campo progressista. Credo che su questo tipo di direzione dobbiamo andare e quindi ovviamente saranno dibattute le istanze come in tutti i Congressi e ne prevarrà una».

© Riproduzione riservata